Beautiful, anticipazioni della puntata dell'8 dicembre: Brooke scopre il tradimento

Entra il personaggio Danny: il barman dirà di Ridge e Shauna alla Logan in cambio di una carriera da modello alla Forrester come promesso da Thomas

Beautiful non si ferma neanche oggi martedì 8 dicembre 2020. La longeva soap opera americana andrà in onda come sempre su Canale5 a partire dalle ore 13,40 con un'altra puntata cruciale. Thomas, dopo essere stato schiaffeggiato da Brooke dopo l'enesimo litigio, ha scoperto del tradimento del padre e lo utilizzerà per allontanarlo per sempre da Brooke.

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 dicembre: Brooke schiaffeggia Thomas e Shauna

Ma non lo racconta direttamente alla Logan di quanto successo tra Ridge e la sua nemica Shauna, per questo che corromperà Danny - barman che sa tutto - con la promessa di una carriera da modello alla Forrester Creation. Così quando la Logan si recherà al locale lui le dirà che è stata Shauna a prendersi cura di suo marito ubriaco.

