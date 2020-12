Uomini e Donne oggi 8 dicembre non va in onda. Al suo posto il film Il destino sotto l'albero

L'appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi torna domani

Salta anche oggi - martedì 8 dicembre 2020 - l'appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Con la festività dell'Immacolata il dating show si prende una pausa in concomitanza del primo "ponte" del mese.

Uomini e Donne tornerà in onda domani, al suo posto il film “Il destino sotto l'albero” (ore 14,40). La commedia sentimentale del 2015 è diretta da Ron Oliver, con Candace Cameron Bure e Paul Greene nel cast. I protagonisti Paige Summerlind e Dylan Smith sono in volo verso New York, ma i due vengono costretti da una tempesta di neve a una sosta forzata nell'hotel aeroportuale di Buffalo. Le loro vite cambieranno per sempre.

