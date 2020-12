Stasera in tv martedì 8 dicembre, su Rai 2 Il Collegio. Le anticipazioni della penultima puntata

08 dicembre 2020 a

Penultima settimana di permanenza al Collegio Regina Margherita di Agnani per i ragazzi protagonisti del docu-reality in onda questa sera, martedì 8 dicembre, alle 21.20 su Rai 2. Gli esami finali si avvicinano e per il gruppo di studenti riuscire a mantenere i nervi saldi è sempre più difficile. Nessuno vuole correre il rischio di essere eliminato a un passo dalla fine. Intanto i ragazzi si cimentano prima con le gare didattiche, poi con i Giochi della gioventù e infine sono chiamati al saggio finale di recitazione. Una settimana intensa, dunque. E a rendere le cose ancora più complicate, ci si mette la decisione di inserire una nuova materia e quindi una nuova insegnante. L'ultima puntata andrà in onda martedì 15 dicembre.

