4 Ristoranti 2020, food delivery: che cosa è. Il significato della sfida di Milano di Alessandro Borghese in onda l'8 dicembre su Sky

08 dicembre 2020 a

Alessandro Borghese cerca a Milano il miglior ristorante con delivery nella prima puntata di 4 Ristoranti 2020 in onda stasera, martedì 8 dicembre 2020, su Sky e Now tv.

Quattro i locali che si sfidano sulla base di un servizio che è cresciuto in maniera prepotente dopo le misure anti covid: il food delivery, appunto.

Intanto il significato: Delivery tradotto in italiano significa consegna. Nel settore del food è una carta vincente sia per il ristoratore che vede ampliato il suo "giro" (va oltre la sala) che per il cliente che fa bella figura con invitati a casa o cerca comodità, facendosi portar la cena o il pranzo a casa. Vengono soddisfatti anche quelli non sanno cucinare. Il food delivery vede fruitori in crescendo.

