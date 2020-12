Stasera in tv 8 dicembre, su Rai 1 il commissario Montalbano: Il gioco degli specchi. La trama

08 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 dicembre, su Rai 1 dalle ore 21.15 torna il commissario Montalbano. Viene riproposto l'episodio dal titolo Il gioco degli specchi che fu trasmesso la prima volta nel 2013. Nel cast oltre a Luca Zingaretti, ci sono Cesare Bocci, Andrea Renzi, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Barbara Bobulova. La trama. Una bomba viene fatta esplodere davanti ad un magazzino. L'ipotesi è quella di un pizzo non pagato, ma il commissario non ne è sicuro visto che il danno è relativo e il locale vuoto. Forse il vero destinatario dell'avvertimento era un altro. Nella palazzina, infatti, vivono due pregiudicati: Carlo Nicotra e Stefano Tallarita, un boss e uno spacciatore, ma anche loro non sembrano i destinatari del pacco bomba. Poi il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, si presenta dal commissario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.