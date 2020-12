Covid, l'immunologa Antonella Viola: "Supereremo la seconda ondata, ma se ci lasciamo andare arriverà la terza" | Video

07 dicembre 2020 a

"Supereremo la seconda ondata del Covid, ma se ci lasciamo andare arriverà la terza". Lo ha dichiarato l'immunologa Antonella Viola durante la puntata di Otto e Mezzo su La7, condotta da Lilli Gruber. E' stata proprio la giornalista a chiederle cosa ne pensa delle parole di Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, che ha dichiarato che dicembre e gennaio saranno mesi terribili. "Lui stava spiegando che siamo ancora nel pieno della seconda ondata, in una fase in cui la curva dei contagi scende molto lentamente e il carico all'interno degli ospedali è elevato. Questo limita l'accesso alle cure a tanti pazienti. Il rischio di terza ondata c'è. Il vaccino non sarà utile prima dell'estate, quindi se ci lasciamo andare ai nostri comportamenti supereremo la seconda ondata, ma poi arriverà la terza". Clicca qui per ascoltare l'intervento dell'immunologa.

