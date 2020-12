Amici 20, Aka7Even ha la voce più bella della scuola? Di sicuro non rischia la sfida. E' il preferito di Pettinelli | Video

07 dicembre 2020 a

Aka7Even non rischia di finire in sfida ad Amici 20, il talent show presentato da Maria De Filippi sulle reti Mediset. Appare proprio uno degli allievi che può dormire sonni tranquilli. La professoressa Anna Pettinelli, infatti, lo considera la voce più bella di tutta la scuola. Lo ha scelto come suo allievo e ovviamente ci tiene in maniera particolare. Come la pensano i professori Rudy Zerbi e Arisa? Anche loro lo ritengono un bravo cantante e non hanno voglia di mettere in dubbio il suo posto. Insomma per ora Aka7Even sembra proprio essere al sicuro. Clicca qui per vedere il video dedicato da Wittytv a Aka7Even, cantautore di appena 20 anni

