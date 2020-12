Amici 20, Deddy rischia di finire in sfida? Secondo Anna Pettinelli non ha personalità | Video

07 dicembre 2020 a

Ad Amici, edizione 2020 del talent show di Canale 5 presentato da Maria De Filippi, Deddy adesso rischia di finire in sfida. Lui è il primo allievo della scuola che quest'anno è entrato proprio grazie ad un duello. Era stato voluto da Rudy Zerbi convinto di aver visto in lui un grande talento. Deddy è molto apprezzato anche da parte di Arisa, mentre Anna Pettinelli lo ritiene un cantante che non ha molta personalità e probabilmente proprio per questo motivo ora rischia di finire in sfida. Clicca qui per guardare il video di Deddy che ora rischia di finire in sfida.

