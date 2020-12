Grande Fratello Vip, Zorzi innamorato di Oppini. Il figlio della Parietti: "Al tuo fianco, sarò tuo amico"

07 dicembre 2020 a

Tommaso Zorzi è innamorato di Francesco Oppini. La confessione arriva grazie al dialogo tra l'artista e Cristiano Malgioglio che - dopo l'addio alla casa del Grande Fratello Vip del figlio di Alba Parietti - gli ha tirato fuori la verità, in un momento molto toccante.

Perché Zorzi si porta dentro la sofferenza di non poter essere ricambiato: Oppini, eterosessuale, è felicemente fidanzato e non può andare oltre una grandissima amicizia.

"Sono un tuo amico a prescindere, i sentimenti vanno rispettati e ti appoggerò. Saro sempre al tuo fianco. Il nostro è un sentimento vero e le persone vicino a noi capiscono. Sei una persona fantastica, sono un tuo amico e sei una persona importante per me" ha detto Oppini entrato nella casa per un confronto e salutarlo.

