Volo Pan Am, la vera storia: il dirottamento, i passeggeri morti e i terroristi evasi

Il film in onda su Cielo racconta un fatto realmente accaduto nel 1986

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, su Cielo va in onda il film, "Volo Pan Am 73" (ore 21,15). Si tratta di una storia vera, realmente accaduta il 5 settembre 1986 quando un Boeing 747-121 venne dirottato, dopo essere atterrato a Karachi, da 5 uomini armati dell'organizzazione palestinese di Abu Nidal.

Il velivolo, con 379 persone a bordo (di cui 360 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio), era appena giunto dall'Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji di Mumbai ed era pronto per partire alla volta di Francoforte sul Meno, e da lì si sarebbe diretto verso la destinazione finale, l'Aeroporto Internazionale John F. Kennedy di New York. Durante il dirottamento, vennero uccisi 20 passeggeri, di cui 12 erano indiani, 3 pakistani, 3 statunitensi e 2 messicani. Tra i passeggeri anche una cinquantina di italiani, tra cui alcuni feriti. I 5 terroristi (4 sul velivolo ed un complice a terra) furono feriti dai servizi di sicurezza pachistani, tutti processati e condannati a morte, sentenza poi commutata in ergastolo. Safarini, rilasciato nel 2001, venne poi catturato dalla Fbi ed estradato per scontare la pena definitiva negli Usa, mentre gli altri quattro riuscirono a evadere dal carcere in Pakistan e sono latitanti anche se uno sarebbe morto in un attacco missilistico.

