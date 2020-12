Report, 7 dicembre: Ranieri Guerra, l'Oms e il piano pandemico vecchio

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, torna l'appuntamento con Report su Rai3. Uno dei servizi più attesi è quello intitolato “La consapevole foglia di fico 2” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella. Con nuovi documenti esclusivi Report torna sulla vicenda del rapporto ritirato dall’Oms sulla gestione della pandemia in Italia e il mancato aggiornamento del piano pandemico che ha messo in imbarazzo i funzionari ai vertici dell’organizzazione mondiale della Sanità. Report ha pubblicato le email che provano le pressioni esercitate del direttore aggiunto dell’Oms - Ranieri Guerra - sui ricercatori di Venezia per far correggere prima della pubblicazione il rapporto indipendente.

Su Rai3 torna Report: tutte le anticipazioni sulle inchieste in onda

Tutto ciò dimostrerebbe, secondo la redazione di Report, che Ranieri Guerra era consapevole nel 2017 della necessità di aggiornare il piano pandemico. Eppure l’aggiornamento non c’è stato. Perché? E di chi è la responsabilità?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.