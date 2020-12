Stasera in tv 7 dicembre, su Rai 5 il film Hannah. La trama

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 7 dicembre, su Rai 5 in seconda serata, a partire dalle ore 22.20, è in programma il film Hannah. Genere drammatico, realizzato nel 2017, produzione italiana, belga e francese, vede alla regia Andrea Pallaoro, mentre del cast fanno parte gli attori Charlotte Rampling, André Wilms, Stephanie Van Vyve, Simon Bisschop. La trama: la sessantenne Hannah inizia a sgretolarsi quando suo marito finisce per essere arrestato. Vive un inevitabile e pesante crollo sia dal punto di vista emotivo che psicologico e mostra tutte le sue fragilità e il complesso rapporto tra l'identità del singolo, le relazioni umane e le inevitabili pressioni sociali.

