Stasera in tv 7 dicembre, su Rai 5 c'è Nessun Dorma: Stefano Montanari e Francesco Bianconi, leader dei Baustelle

Stasera in tv, 7 dicembre, su Rai 5, a partire dalle ore 21.15 è in programma Nessun Dorma, la trasmissione condotta da Massimo Bernardini. E al centro della puntata di questa sera c'è il rock, con una doppia veste. Da una parte il maestro Stefano Montanari, celebre anche per le sue interpretazioni molto fisiche, dall'altra Francesco Bianconi, rocker per genere e vocazione, leader dei Baustelle, autore musicale. Affronteranno le tappe più importanti delle loro carriere grazie ai preziosi filmati delle teche Rai e dialogheranno con i giovani studenti del Conservatorio di Bari, collegati. Ovviamente come sempre grande spazio alla musica live.

