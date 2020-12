Nino Frassica compie 70 anni: "Devo tutto a Renzo Arbore". La carriera del comico

07 dicembre 2020 a

Nino Frassica compie 70 anni. Un compleanno, quello del prossimo 11 dicembre, che il comico e attore festeggia in tv con la trasmissione "Guardami, stupiscimi" su Rai2, tappa utile per fare il punto della carriera. "Devo tutto a Renzo Arbore" ha raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera.

Guarda... stupisci, Renzo Arbore e Nino Frassica tra musica e umorismo

"La goliardia di Alto Gradimento fu una rivoluzione. Arbore, Boncompagni, Bracardi e Marenco sono stati come i Beatles per la musica, hanno dimostrato che si poteva fare anche altro" oltre l'ordinario spiega Frassica, nato a Messina nel 1950. "La cosa più brutta che ho fatto? Mi sono trovato in mezzo a film pacchiani. Le cose migliori invece Indietro Tutta, i venti anni con Terence Hill per fare Don Matteo, lo spazio concessomi da Fazio" racconta. E presto uscirà il libro Vipp.

