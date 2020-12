Massimo Cannoletta, pluricampione e sex-symbol: "Mi contattano su Instagram"

Il personaggio del momento nel quiz l'Eredità ha vinto sino a ora 252.500 euro

Massimo Cannoletta ora è anche diventato un sex-symbol. Il pluricampione dell'Eredità, il quiz televisivo che va in onda su Rai1 prima del telegiornale, sta spopolando è nelle ultime ore si è raccontato regalando alcuni aneddoti. "Con i soldi vinti potrei regalarmi un bel viaggio, ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia" ha raccontato il divulgatore salentino - di Acquarica di Lecce - 46 anni e sino a ora vincitore di 252.500 euro.

Ultimamente racconta nell'intervista rilasciata a Il Messaggero ha ricevuto tanti messaggi su Instagram, alcuni particolari. “Mi scrivono in tanti, di varie fasce di età Gente positiva al virus, uomini e donne. E anche messaggi ammiccanti, è vero. In quel caso specifico dico sempre che sono sui social a scopo divulgativo, non per fare altro. Non ho vent’anni. Non voglio paragonarmi ad Alberto Angela, il mio mito assoluto, ma anche lui divulga e non lo fa certo per rimorchiare" ha svelato.

