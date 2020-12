Stasera in tv 7 dicembre su Rai 4, il film Ender's game. La trama

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 dicembre, alle ore 21.20 su Rai 4 andrà in onda il film dal titolo Ender's Game. Si tratta di una pellicola di fantascienza, produzione americana del 2013. La regia è di Gavin Hood, mentre gli attori principali sono Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee Steinfeld, Moises Arias, Aramis Knight. Dopo due invasioni degli alieni, i bimbi migliori vengono introdotti in una scuola militare per essere addestrati a combattere nella terza guerra. Ender, dotato di importanti capacità strategiche, viene isolato dai compagni e ammesso nella grande sala delle battaglie. Con sei anni di anticipo rispetto al previsto, affronterà la sua prima guerra reale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.