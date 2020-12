Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: "Cattiverie e bugie su di me in alcune dirette social", lo sfogo dell'ex moglie di Andrea

07 dicembre 2020 a

Nicole Soria, ex moglie di Andrea Ghiselli in Matrimonio a prima vista 2020 e adesso fidanzata di Marco Rompietti, si sfoga sui social difendendosi da alcuni attacchi che dice arrivare in "alcune dirette social",

Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: ecco il video privato col fidanzato Marco: baci e cene scene intime a Terni

Nella stories di Instagram, la rossa milanese, dopo alcune ore lontana dai social per il compleanno della madre, dice di essere stata informata da "persone carine" che "vengono dette bugie e cattiverie nei miei confronti. Spero che questa sia la prima e ultima volta che devo smentire affermazioni non veritiere che mi vengono additate. Ci tengo - dice Nicole - a passare per quella che sono: una persona che parla con cognizione di causa e che non dice mai bugie.

Nicole Soria, soprannominata Queen dopo il programma, è certamente il personaggio più in vista dei sei protagonisti del docureality che si è appena concluso su Real Time.

