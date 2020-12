Stasera in tv 7 dicembre, su Italia 1 il film Live! Corsa contro il tempo. La trama

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 dicembre, dalle ore 21.15 su Italia 1 è in programma il film dal titolo Live! Corsa contro il tempo. Si tratta di una pellicola thriller ma anche di azione, realizzata nel 2019, produzione americana, regia di Steven C. Miller e cast composto da Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Dina Meyer, Courtney Eaton. La trama. Un poliziotto cade in disgrazia, ma gli si presenta l'occasione per riscattarsi quando la figlia undicenne del commissario della polizia viene rapita. Ha a disposizione soltanto ottanta minuti per cercare di mettere insieme tutti gli indizi e trovare la ragazzina. E incredibilmente le sue indagini finiscono persino sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.