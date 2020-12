Stasera in tv 7 dicembre, su La7 torna Grey's Anatomy. Le anticipazioni

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 7 dicembre, nuovo doppio appuntamento con la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, una delle fiction più amate. Inizio alle ore 21.15 per due episodi. Il primo si intitola Dai qualcosa. Meredith organizza la prima giornata di chirurgia solidale ma l'ospedale viene letteralmente invaso dai pazienti. Intanto Andrew sospetta che una giovane ragazza sia stata vittima della tratta di essere umani. Le sue preoccupazioni sono considerate infondate, ma a fine episodio si capisce che aveva ragione. La puntata seguente è intitolata L'amore della mia vita. Partecipazione massiccia alla conferenza sull'innovazione chirurgica di Los Angeles ed ovviamente si incrociano incontri, vecchie storie e avventure. Quando Richard è pronto per la sua presentazione, appare disorientato sul palco e viene trasportato velocemente in ospedale.

