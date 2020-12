Stasera in tv, 7 dicembre, su Cielo il film Volo Pan Am 73: la trama

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, su Cielo va in onda il film, "Volo Pan Am 73" (ore 21,15). Pellicola thriller, di genere biografico, del 2016 e girata in India, la regia è di Ram Madhvani, nel cast ci sono Sonam Kapoor e Shabana Azmi.

La trama: nel 1986 un volo della Pan Am viene dirottato da un gruppo di terroristi. Una coraggiosa hostess prende in mano la situazione per difendere i passeggeri. Si tratta di una storia vera, con 20 passeggeri uccisi, di cui 12 erano indiani, 3 pakistani, 3 statunitensi e 2 messicani. Tra i passeggeri anche una cinquantina di italiani, tra cui alcuni feriti[3].[1]

