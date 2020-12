Laura Chiatti, foto allo specchio super sexy. "Ho un bellissimo cervello" risponde l'attrice a un fan

07 dicembre 2020 a

Una foto allo specchio, una Laura Chiatti in splendida forma e super sexy. Tacchi, vestito attillatissimo e curve sinuose in bella mostra. L'attrice umbra manda in tilt Instagram - quasi 35mila like - e non mancano i commenti sulla sua bacheca.

Simpaticissimo dj Ralf, altro umbro di spicco: "Dalle nostre parti si dice: 'E ‘n colpo!'. Poi Leonardo Pieraccioni anche se il primo della lista è suo marito Marco Bocci con un "Ammaaaaazzaaaaaaa" seguito da un cuore. Qualcuno provoca: "Che commento vorresti leggere con questa foto?" ma Laura ha sempre la risposta pronta. "Che ho un bellissimo cervello" la risposta dell'attrice.

