Stasera in tv, 7 dicembre, su Iris il film The Danish Girl: la trama

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, su Iris va in onda il film "The Danish Girl" (ore 21). Pellicola biografica del 2016, regia di Tom Hooper, nel cast ci sono Alicia Vikander, Eddie Redmayne, Tusse Silberg e Adrian Schiller.

La trama: Copenhagen, primi anni 20. Il pittore Einer Wegener viene convinto dalla moglie Gerda Wauda, anch'ella artista, a posare per lei in abiti femminili. Il dipinto raggiunge grande popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente un'apparenza femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da ideali femministi e supportato dalla moglie, Elbe si avvierà alla trasformazione in donna, divenendo uno dei primi transgender della storia.

Genere: Biografico

Durata: 2h

Anno: 2016

Paese: UK, Irlanda, Germania

Regia: Tom Hooper

Cast: Alicia Vikander, Eddie Redmayne, Tusse Silberg, Adrian Schiller

