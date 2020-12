Amici 20 raddoppia, da mercoledì nuovo appuntamento televisivo per lo show condotto da Maria De Filippi

07 dicembre 2020 a

Amici, il programma di Maria De Filippi, raddoppia e sbarca in maniera prepotente anche su Canale 5. A partire dalla giornata di mercoledì 9 dicembre, infatti, verrà trasmesso in maniera quotidiana un nuovo daytime del talent che vede in sfida aspiranti cantanti e ballerini dalle grandi promesse artistiche. Oltre all'appuntamento delle ore 19 su Italia 1, quindi, si aggiunge quello delle 16.10 sulla rete regina del Gruppo Mediaset, appunto Canale 5. Ovviamente la giornata più importante resta sempre quella del sabato, quando lo show occupa la prima parte del pomeriggio di Canale 5, andando in onda a partire dalle ore 14.10.

