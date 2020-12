Stasera in tv, 7 dicembre, su Rai Movie il film Sole Rosso: trama e cast

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, su Rai Movie va in onda il film "Sole rosso" (ore 21,10). Western del 1972, coproduzione tra Francia, Italia e Spagna, la regia è di Terence Young, nel cast ci sono totem del cinema come Charles Bronson, Ursula Andress, Toshiro Mifune e Alain Delon.

Guarda... stupisci, Renzo Arbore e Nino Frassica tra musica e umorismo



La trama: Arizona 1870. L'ambasciatore giapponese viaggia nel selvaggio West per incontrare il presidente degli Stati Uniti, in compagnia della sua guardia del corpo e di un antica spada da portare in dono. Ma il treno viene rapinato da una banda di pericolosi banditi che si appropriano anche del cimelio. La guardia del corpo si mettera' sulle loro tracce aiutato da un fuorilegge...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.