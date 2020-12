Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata del 7 dicembre

07 dicembre 2020 a

a

a

Un altro pomeriggio in compagnia de "Il Paradiso delle Signore": la soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle ore 15,55 non si ferma.

Stasera in tv 7 dicembre, su Canale 5 torna Grande Fratello Vip: possibili nuovi amori?

Nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020 Armando si offre di accompagnare Agnese alla scoperta del "Oh bej Oh Bej", il mercatino tipico del periodo natalizio milanese. Il capo magazziniere ne approfitterà per chiedere alla donna di rendere pubblica la loro relazione e di dirlo a Rocco e Salvatore. Federico invece comincia a sentirsi molto a suo agio con la sua nuova famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.