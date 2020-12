Barbara D'Urso annuncia a sorpresa il suo nuovo fidanzato su Instagram. Che foto!

07 dicembre 2020 a

Barbara D'Urso annuncia il suo nuovo fidanzato e lo fa attraverso il profilo Instagram. In un lunedì particolarmente positivo per gli ascolti ottenuti nella giornata di domenica 6 dicembre dai suoi programmi, la showgirl e conduttrice ovviamente scherza, visto che la foto che pubblica sulle sue Instastorie è quella con un bel peluche: un orso gigante!

Nuovo (finto) fidanzato a parte, Barbara nella serata di domenica ha visto il suo Live non è la D'Urso confermarsi come il talk show più seguito della televisione italiana in prima serata: 2 milioni 320mila spettatori, pari ad uno share del 13.53 per cento

