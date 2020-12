Stasera in tv, 7 dicembre, Vite al Limite su Real Time: la storia di Annjeannette che pesa 307 chili

07 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 7 settembre, appuntamento su Real Time con "Vite al limite" il reality show americano che segue la vita delle persone patologicamente obese. Molte di loro partono da un peso iniziale tra i 250 e i 300 chili e cercano di ridurlo attraverso un regime alimentare più salutare e, spesso, attraverso l'assistenza di un bypass gastrico.

Matrimonio a Prima vista 2020, Nicole Soria: nuovo fidanzato in Umbria. Rivelazione: è Marco Rompietti ex concorrente di Terni

Nella prima puntata in onda oggi, alle ore 21,25, viene raccontata la storia di Joyce che non esce di casa da tre anni: la donna oltre alla terapia del dottor Now deve fare i conti con un passato infelice vissuto con la madre. Nella seconda puntata, alle ore 23,15, Annjeanette a 9 anni è stata mandata in un campeggio che aiuta persone obese: la donna però lotta ancora contro la sua ossessione per il cibo e la sua sfida parte da un peso di 307 chili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.