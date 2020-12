Il Segreto, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 7 dicembre

07 dicembre 2020 a

Oggi in tv, lunedì 7 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 16.35, torna l'appuntamento con la soap Il Segreto. Vediamo cosa accade nella puntata in programma. Donna Francisca e don Raiumundo si trasferiscono. Lasciano La Habana e vanno in una nuova casa in paese, lontani dalla marchesa. Dopo aver rivelato a Tomas che il padre di Adolfo non è Simon Castro, Isabel saluta con grande soddisfazione il progetto di ammodernamento della miniera. E' lo stesso a cui prima si opponeva. Ma ora in cambio chiede di convincere Adolfo e far sì che non sposi Rosa. Intanto c'è chi si ritrova incatenato in un sotterraneo.

