Mondiali di calcio, oggi 7 dicembre il sorteggio in diretta tv da Zurigo: quali avversari fanno paura all'Italia di Mancini?

07 dicembre 2020 a

a

a

Conto alla rovescia per conoscere gli avversari dell'Italia nelle qualificazioni dei Mondiali di calcio del Qatar. Il sorteggio è in programma oggi lunedì 7 dicembre alle ore 18 a Zurigo e sarà trasmesso in diretta su Rai 2. L'Italia è considerata tra le teste di serie che verranno divise nei dieci gironi. Le squadre più pericolose sono quelle di seconda fascia: Polonia, Serbia, Svizzera e Svezia. Saranno Daniele De Rossi e Rafael Van Der Vaart a pescare le nazionali per i raggruppamenti. Telecronaca di Stefano Bizzotto, commento in studio di Marco Lollobrigida ed Enrico Varriale. Interviste degli inviati Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Il Campionato del Mondo prenderà il via con il match inaugurale il 21 novembre 2022 e terminerà il 18 dicembre, naturalmente dello stesso anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.