Stasera in tv 7 dicembre, su Canale 5 torna Grande Fratello Vip: possibili nuovi amori?

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini che può contare sugli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Cosa accadrà nella diretta di questa sera dalla casa più bollente d'Italia? Per il momento la produzione si limita a sottolineare che gli ospiti sono tutti molto carichi e che non vedono l'ora che inizi la diretta. La verità è che si prevedono nuovi colpi di scena che coinvolgono gli ospiti del reality. Tutto mentre iniziano ad essere ipotizzati nuovi amori e continuano a fioccare le confidenze tra i vari vipponi, come ama chiamarli il conduttore Signorini. Possibili nuovi amori? Clicca qui e guarda il video.

