Vite in fuga 2, ci sarà la seconda stagione? Le anticipazioni e il punto della situazione

07 dicembre 2020

Stasera in tv, 7 dicembre, si conclude Vite in fuga, la serie Rai che ha avuto notevole successo di ascolto. Ora si parla di una ipotetica seconda stagione. Già da qualche giorno filtrano indiscrezioni sull'ipotesi che la storia della famiglia Caruana potrebbe avere un seguito. Ma quali sono le reali possibilità di una seconda stagione? Gli ascolti e il successo avuto dalla fiction spingono in quella direzione, sappiamo però che la Rai su situazioni del genere si muove sempre con i piedi di piombo. Solitamente preferisce una nuova serie, piuttosto che allungarne una che dal punto di vista della storia è considerata finita. Cosa raccontare ai telespettatori di nuovo? Inventare? Ai dirigenti della televisione di Stato non piace, ma per il momento comunicazioni ufficiali non ci sono state in alcuna direzione e la seconda stagione non può essere affatto esclusa. Se gli autori garantiranno una trama accattivante potrebbe vedere la luce. Decisive le prossime settimane.

