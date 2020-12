Una Vita, le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 7 dicembre

07 dicembre 2020 a

Oggi lunedì 7 dicembre, come sempre, poco dopo le ore 15, è in programma la puntata della soap Una vita, immediatamente dopo la fine di quella di Beautiful. Guardiamo cosa accade oggi. Mauro finge di essere un uomo di affari e si presenta da Cesar Andrade. Ma dopo che il San Emeterio è riuscito a conquistare la fiducia dell'uomo, è Felipe che rischia di mettere a repentaglio l'intera operazione. L'Avarez - Hermoso punta su una prostituta che conosce: le affida il compito di trovare informazioni nei bassifondi. Lei si presenta a casa sua in presenza di Liberto che è molto preoccupato.

