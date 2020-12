Stasera in tv, 7 dicembre, Quarta Repubblica su Rete4: argomenti e ospiti

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre 2020, su Rete4 torna l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica” il programma d’informazione sui fatti d'attualità di Nicola Porro (ore 21,20). Tra gli argomenti i contraccolpi economici delle restrizioni natalizie e l’alto tasso di mortalità per Covid in Italia. Spazio anche ai piani per la distribuzione dei vaccini anti Coronavirus e un reportage su come si è organizzata la Gran Bretagna che ha avviato la somministrazione.

Tra gli ospiti Guido Raso, ex presidente dell’agenzia europea dei medicinali (Ema) e l’infettivologo Matteo Bassetti. Ma anche la deputata Annagrazia Calabria (FI), il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd); il presidente dell’associazione delle case automobilistiche estere (Unrae) Michele Crisci, Roberto Arditti, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e Veronica Gentili.

