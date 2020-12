Alberto Genovese, 150mila euro di champagne e quello che è stato trovato dentro la sua cassaforte

07 dicembre 2020 a

Ma quanti soldi spendeva Alberto Genovese per pagare le vacanze ai suoi amici e alle donne che lo seguivano? Secondo un testimone ascoltato domenica sera da Non è l'Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti, forse la scorsa estate ha tirato fuori un milione di euro. Una somma incredibile. Ma anche Live non è la D'Urso su Canale 5 si è occupato degli aspetti economici legati all'imprenditore accusato di violenza sessuale su una diciottenne e arrestato. Un testimone sostiene che avrebbe speso 150 mila euro di champagne e che nella sua cassaforte sarebbero stati trovati 9mila euro di stupefacenti. 50mila euro al mese, invece, per case al mare. Genovese è in carcere per il presunto stupro avvenuto nella sua abitazione di Milano durante una festa e ripreso dal sistema televisivo a circuito chiuso, ma ora è indagato anche per un'altra ipotetica violenza sessuale che si sarebbe consumata a Ibiza.

