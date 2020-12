Wanda Nara nuda sul cavallo, Luciana Littizzetto scherza sul pomello della sella e Selvaggia Lucarelli l'attacca: è polemica

07 dicembre 2020 a

a

a

Esplode la polemica per una battuta di Luciana Littizzetto durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 7 dicembre, la trasmissione presentata da Fabio Fazio. Anche Selvaggia Lucarelli attacca la comica frontalmente come fanno tantissimi fan e follower della showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi. Ma cosa è accaduto? Nei giorni scorsi Wanda Nara ha pubblicato una foto in cui era nuda sopra un cavallo che ovviamente è piaciuta molto ai suoi ammiratori.

Littizzetto in diretta tv prova a scherzarci: "Chissà dove è finito il pomello della sella - dice la Littizzetto - lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile". Secondo molti è una battuta pesante, inutile. Non si risparmia Lucarelli: "Io boh...".

