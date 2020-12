Ascolti tv 6 dicembre: Vite in Fuga batte tutti. Sul podio della prima serata anche Fazio e D'Urso

07 dicembre 2020 a

La serie "Vite in fuga", in onda su Rai1, batte tutti nella gara degli ascolti tv di domenica 6 dicembre 2020 che riguarda la prima serata. "Vite in fuga" ha registrato 4.429.000 telespettatori e lo share del 17,7%. Lontanissimi tutti gli altri con "Che Tempo che Fa" (Rai3) che ha vinto il duello dei telespettatori (2.490.000 contro 2.320.000) con "Live - Non è la D'Urso" (Canale5) ma non quello dello share (9,2% contro 13,5%).

Bene su Italia 1 il film "GGG -Il Grande Gigante Gentile" che ha registrato un netto di 1.878.000 telespettatori, share 7,4%, mentre su La7 "Non è l’Arena" ha registrato 1.475.000 telespettatori, share 5,4% e 1.074.000, 6,7%.

