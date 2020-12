Stasera in tv 7 dicembre, su Rai 1 Vite in fuga. Anticipazioni e trama

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre, gli ultimi due episodi della prima serie di Vite in fuga, inizio alle ore 21.25. La serie con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli e la partecipazione di Barbora Bobulova e Ugo Pagliai, per la regia di Luca Ribuoli, è arrivata alla fine. Ma cosa accade questa sera? Svolta tragica per la complessa avventura dei Caruana. Marito e moglie sono costretti a restare di nuovo uniti nella disperata ricerca dei figli. Le indagini di Serravalle si rivelano importanti. La voglia di Claudio di costituirsi salta proprio per la sparizione di Alessio e Ilaria. E' chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un'importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce.

