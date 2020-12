Uomini e Donne oggi 7 dicembre non va in onda. Al suo posto il film Christmas at the Palace

07 dicembre 2020 a

a

a

Salta l'appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi. Oggi, lunedì 7 dicembre, con la festa di Sant'Ambrogio iniziano il periodo natalizio e il dating show si prende una pausa in concomitanza del primo "ponte" del mese.

Sia oggi che domani Uomini e Donne non andrà in onda, al suo posto il film “Christmas at the Palace” (ore 14,40), pellicola romantica in cui Katie, una ex pattinatrice su ghiaccio professionista, sarà chiamata dal re di San Senova per allenare la figlia in vista del tradizionale spettacolo natalizio di pattinaggio su ghiaccio. Tra il sovrano e l'ex atleta nascerà un sentimento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.