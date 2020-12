Stasera in tv, 7 dicembre, su Rai3 le inchieste di Report: le anticipazioni

07 dicembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 7 dicembre 2020, su Rai3 torna Report (ore 21,20). In studio Sigfrido Ranucci. Le anticipazioni sulle inchieste che andranno in onda. Si parte da “Cinquanta sfumature di nero” di Giorgio Mottola che porterà l’attenzione su Fratelli d’Italia il partito di Giorgia Meloni, i rapporti con la criminalità organizzata e quelli con Casapound. Poi “La consapevole foglia di fico 2” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella: con nuovi documenti esclusivi Report torna sulla vicenda del rapporto ritirato dall’Oms sulla gestione della pandemia in Italia e il mancato aggiornamento del piano pandemico che ha messo in imbarazzo i funzionari ai vertici dell’organizzazione mondiale della Sanità. Report ha pubblicato le email che provano le pressioni esercitate del direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra sui ricercatori di Venezia per far correggere prima della pubblicazione il rapporto indipendente.

Con “I vicini di casa” di Daniele Autieri si torna a raccontare - a Roma - le anomalie presenti all’interno di uno dei corpi di polizia cittadina più grandi d’Europa. E ancora “Baby Youtuber” di Giuliano Marrucci: Youtube è invaso da video dove i protagonisti si limitano ad aprire qualche pacco e a mostrarne il contenuto. Si chiama “Unboxing”, e si stima che i video siano circa 70 milioni. Al centro dei video ci sono quasi sempre bambini, che spesso raggiungono numeri di visualizzazioni da capogiro. Non mancano i retroscena inquietanti. Infine “Fuochi fatui” di Chiara De Luca: a Roma le cremazioni sono in tilt e più di mille salme sono in attesa, nei cimiteri, di essere cremate.

