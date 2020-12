Alberto Genovese, spunta l'orgia perversa. Leali: "A giugno a Milano in camera in quattro. C'era anche la ragazza di Ibiza" | Video

07 dicembre 2020 a

Spunta anche un'orgia perversa nel caso di Alberto Genovese. E' il suo amico Daniele Leali a raccontarlo a Non è l'Arena, per inchiodare la ragazza che si dice vittima di violenza sessuale a Ibiza durante la scorsa estate. Secondo Leali le telecamere in precedenza, a giugno, hanno registrato una serata tra "questa ragazza, una sua mica, un mio amico e Alberto Genovese". Le telecamere avrebbero filmato tutto e "i magistrati vedranno cosa è successo a Milano prima dell'estate" e quindi prima di Ibiza. Incalzato da Massimo Giletti, Leali aggiunge: "Sono stati in camera insieme, hanno fatto una serata perversa. Mi hanno raccontato che avevano fatto porcate". Clicca qui per vedere il video di Non è l'Arena.

