Caso Genovese, la ragazza di Ibiza a Non è l'Arena: "Lui in galera? Mi dispiace, è uno sfigato sfruttato. Mi fa più schifo Daniele Leali" | Video

07 dicembre 2020 a

"Alberto Genovese in galera? Un pochino mi dispiace". A parlare a Non è l'Arena è la ragazza di 23 anni, che sarebbe vittima di una presunta violenza sessuale a Ibiza. Si lascia andare a ruota libera e addirittura quasi giustifica l'imprenditore che avrebbe abusato di lei: "Secondo me anche lui è vittima di questo mondo che lo sfruttava e basta. Quelli che mangiavano su di lui". Poi attacca frontalmente Daniele Leali, l'amico di Genovese, collegato da Bali con Non è l'Arena: "A me fa più schifo lui, che un Alberto Genovese. Alberto secondo me è un montato che è arrivato dal nulla, orrendo, sfigato, che si è trovato tutto il mondo ai suoi piedi". Quelli intorno a lui si sono accorti di questa cosa "e hanno fatto leva sulle sue debolezze e ci hanno mangiato sopra". E ancora su Leali: "E' una persona che mi fa schifo. Un verme ignobile". Clicca qui per vedere il video di Non è l'Arena.

