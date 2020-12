Caso Alberto Genovese, a Non è l'Arena furiosa lite tra Nunzia De Girolamo e Daniele Leali. Viene fuori il Bunga Bunga e lei annuncia querela

06 dicembre 2020 a

a

a

A Non è l'Arena furiosa lite tra Daniele Leali e Nunzia De Girolamo. Leali è l'amico di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano arrestato per il presunto stupro ai danni di una ragazza di 18 anni. Parlando di un altro presunto caso di violenza sessuale avvenuto d'estate a Ibiza ad opera di Genovese (indagato per questo episodio), Leali si scontra in maniera frontale con Nunzia De Girolamo e improvvisamente tira in ballo i precedenti rapporti che l'ex parlamentare aveva con Silvio Berlusconi. Volano accuse pesanti da entrambe le parti che poi si danno appuntamento in tribunale, perché De Girolamo annuncia querela non avendo mai avuto a che fare con il Bunga Bunga. Il conduttore Massimo Giletti fatica non poco a riportare la calma in studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.