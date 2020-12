Diego Maradona jr. in lacrime per il padre a Live Non è la D'Urso: "Posso solo dire che conoscerlo ne è valsa la pena" | Video

06 dicembre 2020 a

"Ne è valsa la pena, anche se per poco tempo. Ma ne è valsa la pena". Diego Maradona jr. in lacrime ha raccontato il suo rapporto con il padre, il grande Diego Armando Maradona morto lo scorso 25 novembre. Il figlio avuto dal Pibe de Oro con Cristiana Sinagra è intervenuto in collegamento nella puntata di domenica 6 dicembre di Live Non è la D'Urso. "Non l'ho ancora detto ai miei figli", ha precisato Diego.

Quindi Barbara D'Urso ha ricordato un episodio di qualche tempo fa quando il figlio d'arte è stato ospite in trasmissione insieme alla moglie e ai piccoli, in cui uno di questi - Diego Matias - correva verso il monitor grande ogni volta che mandavamo in onda un filmato con il nonno Diego Armando. Un legame comunque indelebile.

