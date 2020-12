Live Non è la D'Urso, black out in diretta: lo studio resta al buio. Barbara D'Urso nel panico: ironia su twitter | Video

06 dicembre 2020 a

a

a

Piccolo fuori programma a Live Non è la D'Urso, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso domenica 6 dicembre su Canale5. A inizio puntata infatti un black out che ha interessato tutta la zona vicina a Cologno Monzese ha causato lo spegnimento di luci dell'intero studio e così per qualche minuto Barbara D'Urso, con gli ospiti Mario Giordano e Bruno Vespa, si è ritrovata completamente al buio.

Non per questo la conduttrice si è scoraggiata più di tanto. "Non ci spaventa nulla in diretta", ha sottolineato Barbara, trovando il conforto degli ospiti. "Ma ci mancherebbe altro", ha ribadito lo stesso Vespa.

Dopo qualche minuto finalmente è tornata la luce, e da tutto lo studio è partito un sospirone di sollievo.

Ovviamente il piccolo inconveniente ha scatenato anche l'ironia social, considerando anche la poca frequenza dell'accaduto. Il programma è poi andato avanti senza problemi.

