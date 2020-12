Matrimonio a prima vista 2020, Luca ex marito di Giorgia su Instagram e la foto con una donna: "Così ti sei fidanzato"

Cantiano scrive "post muto" e i fan si scatenano in commenti

Luca Cantiano, ex marito di Giorgia Pantini in Matrimonio a prima vista 2020, è apparso in queste ore su Instagram in una foto che ha scatenato i fan. Luca appare con una ragazza e scrive "post muto" nella dida.

I fan si scatenano in commenti sul social: "Bravo Luca mi fa piacere che anche tu ti sei fidanzato. Ieri sera Nicole e Marco ci hanno dato la bella notizia sono proprio contenta", si legge in uno. E ancora: "Luca torna con Giorgia eravate troppo belli non me lo aspettavo", dice un altro. Luca per la cronaca ha affermato nel corso del docureality di Real Time che dopo la fine della relazione con Giorgia lei si vede con un altro, cosa smentita dalla ragazza che ha affermato di non essere fidanzata.

