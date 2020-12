L'Eredità, Massimo Cannoletta resta ancora campione: ma stavolta perde la Bussola nella Ghigliottina

06 dicembre 2020 a

Niente en plein stavolta per Massimo Cannoletta, il super campione de L'Eredità, il programma di Rai1 in onda prima del tg condotto da Flavio Insinna. Il divulgatore culturale di Lecce ha confermato il titolo al termine peraltro di un Triello molto equilibrato, presentandosi al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 100.000 euro. Tuttavia dopo le parole Ago, Muovere, Punto, Insetto, Oro, il montepremi è sceso a 12.500 euro.

Massimo Cannoletta ha scelto la parola Bussola, che stavolta non si è rivelata la soluzione esatta. Si può dire che per una volta Cannoletta ha perso la Bussola: la parola esatta era in realtà Foglia. Cannoletta comunque tornerà ancora da campione nella puntata di lunedì 7 dicembre. Il suo bottino resta sempre di 252.500 euro.

