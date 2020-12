Stasera in tv 6 dicembre, su Rai Premium la commedia tedesca Babysitter per forza: la trama

06 dicembre 2020 a

Commedia romantica in prima serata su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) domenica 6 dicembre. Dalle 21,20 andrà in onda infatti Babysitter per forza, film tv tedesco del 2011, diretto da Dietmar Klein, scritto da Markus Knufken e Carolina Vera.

Quando dallo sfratto nasce l'incontro che non ti aspetti

La trama vede protagonista Edgar, un uomo d’affari vedovo con una nuova fidanzata e tre figli, a cui dedica sempre poco tempo. Dopo aver perso la moglie in un incidente d’auto ha cercato di essere un buon padre per i suoi tre figli, ma vede anche la sua carriera crescere, diventando quasi partner della società di consulenza. La vita casalinga è un caos. Su suggerimento anche della fidanzata decide di assumere un aiuto e i figli l’hanno identificata in Ana una bella signora brasiliana che lavora con Edgar ma che nel frattempo Edgar ha licenziato. Tra incomprensioni e imprevisti inizierà a spuntare l’amore.

