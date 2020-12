Stasera in tv 6 dicembre, su Rai Movie la commedia Mai Stati Uniti: cast, trama e trailer | Video

06 dicembre 2020 a

Commedia italiana in prima serata su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) domenica 6 dicembre. Dalle 21,10 andrà in onda infatti Mai Stati Uniti, per la regia di Carlo Vanzina. Questo il trailer ufficiale del film.

La trama vede al centro cinque individui tra loro sconosciuti e assai diversi per carattere che scoprono di avere avuto il padre in comune, tale Vanni Galgani. Alla scomparsa dell'uomo, i cinque - Angela, Nino, Carmen, Dario e Michele - ricevono un'eredità di cui potranno beneficiare soltanto dopo aver sparso le ceneri del defunto in un lago dell'Arizona. Il gruppo si mette così in viaggio per gli Stati Uniti, dando vita ad un'avventura on the road ricca di imprevisti e di riconciliazioni. Mai Stati Uniti è un film del 2012, con Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Maurizio Mattioli, Ruth Barrie, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme e Giovanni Vernia.

