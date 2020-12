Stasera in tv 6 dicembre, sul Nove c'è Ben Affleck con Natale in affitto: cast, trama e trailer | Video

06 dicembre 2020 a

Commedia con il Natale sullo sfondo sul canale Nove in prima serata domenica 6 dicembre. Alle 21,30 andrà in onda Natale in affitto, per la regia di Mike Mitchell, con protagonista un ottimo Ben Affleck. Questo il trailer del film in lingua originale.

La trama è incentrata sulla storia di Drew Latham, un manager pieno d'impegni, che ha sempre ignorato le festività natalizie. Tutti gli anni tranne quest'ultimo in cui, mosso da un insolito sentimento di bontà, decide di fare ritorno nella città natia e più precisamente nella casa dove è cresciuto. Peccato che l'abitazione sia occupata da perfetti sconosciuti che nulla hanno da spartire con lui. Che fare? Semplice, essendo ricco basterà fare una buona offerta ai nuovi inquilini per fingere che siano suoi parenti. Detto fatto, ben 250mila dollari per affittare dei parenti e vivere un "sereno" Natale. Nel cast James Gandolfini, Jennifer Morrison, Udo Kier, Christina Applegate, David Selby, Bill Macy, Catherine O'Hara e Josh Zuckerman.

