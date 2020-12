Costantino della Gherardesca, show a Domenica Live: "Cara Barbara D'Urso, sei una milf a tutti gli effetti" | Video

06 dicembre 2020 a

a

a

Costantino della Gherardesca mattatore a Domenica Live, nella puntata di domenica 6 dicembre in onda come sempre su Canale5. Il conduttore, finalista nell'ultima edizione di Ballando con le stelle, ha spiegato alla conduttrice Barbara D'Urso il perché è stato costretto a seguire una dieta: "Soffrivo di apnee notturne - ha rivelato - e per questo per alcuni attimi durante il sonno smettevo di respirare. E' molto pericoloso e quindi sono stato costretto a dimagrire".

Poi Costantino ha ricevuto la visita a sorpresa del nipote Barù, spesso ospite di Barbara D'Urso.

Infine, sempre Costantino, ha scherzato con la stessa conduttrice: "Sappiamo che Barbara è apprezzata da molti uomini, è considerata una milf. E lo è anche perché ha due figli", ha ironizzato, tra le risate della D'Urso.

